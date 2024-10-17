شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن السوبر المحلى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

بدأ العد التنازلى لانطلاق بطولة السوبر المحلى التى تقام بالإمارات بمشاركة 4 فرق مصرية، والتى تقام منافساتها على ملاعب محمد بن زايد واستاد آل نهيان بمدينة أبو ظبى الإماراتية.

ونرصد فى السطور التالية كل ما تريد معرفته عن البطولة..

س: متى تقام بطولة السوبر المحلى ومن الفرق المشاركة ؟

ج: تقام بطولة السوبر المحلى في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى، بمشاركة 4 فرق مصرية وهى الأهلى والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

س: متى غادرت الفرق المصرية إلى الإمارات؟

ج: غادرت بعثة الزمالك إلى الإمارات صباح اليوم، بينما يغادر الأهلى في السادسة من مساء اليوم، بينما غادر سيراميكا خلال الأيام الماضية للاستعداد الجيد للبطولة، وفيما يخص بيراميدز فيسافر اليوم أيضا.

س: ما موعد تدريبات الفرق في الإمارات؟

ج: تقام الجمعة التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية السبت المقبل استعداداً لخوض مباراتي نصف نهائي كأس السوبر المصري الذي تحتضنه مدينة أبو ظبي، بينما سبقهم فريق سيراميكا الذي يتواجد في الإمارات منذ فترة.

ومن المقرر أن تجري الفرق تدريبات فرعية يومي 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.

س: ما موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في بطولة السوبر المصرى؟

ج: تقام مباراة الزمالك مع بيراميدز في الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.

س: ما موعد مباراة الأهلي وسيراميكا فى كأس السوبر المصري؟

ج: تقام مباراة الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر على استاد محمد بن زايد.

س: ما القنوات الناقلة لمباريات كأس السوبر المصري؟

ج: تنقل مباريات كأس السوبر المصري على قنوات، أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية.