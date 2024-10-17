شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يختبر المجموعة الأساسية فى ودية حرس الحدود اليوم والان مع تفاصيل الخبر

استقر القبرصى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى على اختبار مجموعة اللاعبين الذين سيعتمد عليهم لتكوين القوام الأساسى لزعيم الثغر فى الموسم الجديد فى مباراته الودية أمام حرس الحدود اليوم الخميس.

ويخوض فريق الاتحاد السكندرى مباراة ودية مساء اليوم الخميس أمام حرس الحدود ضمن برنامجه الإعدادى لتحضير لاعبيه من أجل خوض منافسات الموسم الجاري، قبل الاستقرار على القوام الأساسى.

والتشكيل المتوقع أن يخوض به بابا فاسيليو مباراة حرس الحدود الودية مكون من، كريم الديب، كريم يحيى، محمود شبانة، محمد مغربي في الدفاعـ مورو ساليفو، ، ناصر ناصر، البرتغالي فيليب ناسيمنتو في الوسط، وفادي فريد، إسلام سمير، بنجامين بواتنج في الهجوم.

المجموعة التى ستخوض مباراة حرس الحدود هى المجموعة الأساسية التى ينوى أن يعتمد عليها المدرب القبرصى مع انطلاقة الموسم الجديد، حيث يرغب فى زيادة الانسجام والتناغم بين كل اللاعبين، لاسيما بعد ضم مجموعة كبيرة من الصفقات الجديدة خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالى.