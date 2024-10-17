شكرا لقرائتكم خبر عن ابتسامة زيزو وشياكة ميشالاك ونظارات لاعبى الزمالك تخطف الأنظار فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

شهدت رحلة الزمالك إلى الإمارات استعدادا للمشاركة فى بطولة السوبر المحلى التى تقام فى الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى عدة مشاهد سواء فى المطار أو على متن الطائرة التى تنقل الفريق إلى الإمارات.

ومن أبرز المشاهد فى رحلة الزمالك للإمارات ابتسامة زيزو، حيث ظهر أحمد مصطفى زيزو، بالابتسامة العريضة على وجهه، سواء داخل المطار أو داخل الطائرة، كما ظهر البولندى كونراد ميشالاك بكامل أناقته وشياكته فى المطار وظهر ذلك من خلال الصور التى التقطها مع البعثة.

ومن أبرز مشاهد رحلة الزمالك النظارات الشمسية التى ارتداها اللاعبون مثل سيف الجزيرى ونبيل عماد دونجا، وشيكابالا، وناصر ماهر بالإضافة إلى مصطفى شلبى.

وتضم قائمة الزمالك في السوبركلا من ..

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك، مصطفى الزنارى، جيفرسون كوستا.

نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك-أحمد عبد الرحيم إيشو،

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – ناصر منسي



ميشالاك



الجزيرى



دونجا



شيكابالا



مصطفى شلبى



نضارةناصر ماهر



كوستا



زيزو