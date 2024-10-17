شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة يد الأهلى بالمغرب يوجه الشكر لرئيس جماعة العيون ويهديه درع النادى والان مع تفاصيل الخبر

أهدى الدكتور مهند مجدى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة اليد "رجال وسيدات" بالنادى، المشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى مدينة العيون بالمغرب، درع النادى إلى حمدى ولد الرشيد، رئيس مجلس إدارة جماعة العيون فى حفل أقيم بحضور كبار مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة اليد يتقدمهم منصورو أريمو، رئيس الاتحاد، والعدلى الحنفى رئيس الاتحاد المغربى لكرة اليد، ورؤساء بعثات الأندية.

ووجه رئيس بعثة الأهلى الشكر إلى رئيس جماعة العيون على كرم الضيافة وحسن الاستقبال منذ اليوم الأول، وتقديم كل سبل الدعم والتعاون خلال إقامة البعثة فى مدينة العيون بالمغرب.

وفى ختام الحفلة أهدى الدكتور مهند مجدى درع الأهلى إلى حمدى ولد الرشيد رئيس جماعة العيون.

ويواجه فريق رجال يد الأهلى نظيره الزمالك غدا فى نصف نهائى بطولة أفريقيا الجمعة المقبلة، بينما يقابل سيدات اليد فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي في نصف النهائي.