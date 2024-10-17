شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل ملف مدير التعاقدات بالأهلى إلى ما بعد السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادي الأهلي على تأجيل ملف تعيين مدير جديد للتعاقدات خلفا لأمير توفيق إلى ما بعد الانتهاء من مباريات كأس السوبر المصري والتي يستهلها بمواجهة سيراميكا يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي.

ويبحث مسئولو النادى الأهلى فى الوقت الحالى تعيين مدير تعاقدات جديد لتولى ملف الصفقات، حيث يوجد أكثر من اسم مرشح لتولى هذا المنصب مثل مجدى طلبة وهانى رمزى.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة سيراميكا يوم الأحد المقبل فى نصف نهائى كأس السوبر المصرى على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

ويلعب الأهلى بطولة السوبر المصرى باعتباره بطل الدورى فى النسخة الأخيرة، بينما يلعب سيراميكا باعتباره بطل كأس رابطة الأندية المصرية، والفائز من تلك المواجهة يلعب مع الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى السوبر.