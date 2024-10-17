شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل الإمارات للمشاركة فى السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى أبو ظبى استعداداً لخوض بطولة السوبر المحلى، وكان فى استقبالها محمود عبد العظيم مدير المراسم بالسفارة المصرية فى الإمارات، ومسئولى المراسم بمطار زايد الدولى، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافقها كل من أحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوى مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة فى بطولة السوبر المحلى المقرر إقامتها فى الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجارى بمشاركة أندية الأهلى وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع بيراميدز فى نصف النهائى فى الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.