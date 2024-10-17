شكرا لقرائتكم خبر عن الدراجات يعلن موعد انتخابات الاتحاد فى جلسة السبت والان مع تفاصيل الخبر

قرر اتحاد الدراجات إعلان موعد انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد بعد عقد اجتماع مجلس الإدارة، بعد غد السبت، على أن يتم خلال الجلسة الاتفاق على موعد الانتخابات، وكذلك موعد فتح باب الترشح على المقاعد المختلفة.

ويأتى عقد الاجتماع بعد انتهاء اللجنة الأولمبية من تصنيف الهيئات الرياضية، والتى يبلغ عددها 21 هيئة لها حق الحضور والتصويت في الانتخابات.

يذكر أن وجيه عزام رئيس الاتحاد قرر عدم الترشح فى الدورة الانتخابية الجديدة، على أن يترشح عدد من أعضاء المجلس الحاليين والسابقين فى مختلف المناصب سواء الرئاسة أو العضوية.