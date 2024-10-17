شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتابع إجراءات سفر البنينى أتدجيكو سامادو لمعسكر الفريق بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

يتابع الجهاز الإدارى للمصرى إجراءات سفر اللاعب البنينى أتدجيكو سامادو، والذى سيصل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى المغرب للانضمام إلى معسكر المصرى استعداداً للموسم الجديد، بعد انضمامه لمعسكر منتخب بلاده لمباراتى رواندا بتصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

بينما يخضع خالد صبحي مدافع المصري والمنتخب الوطني لبرنامج تأهيلي في القاهرة، وذلك على خلفية إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في السمانة، عقب مشاركته مع الفراعنة في مواجهة موريتانيا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025، والتي انتهت بفوز مصر بهدف نظيف.

من ناحية أخرى توجه صباح اليوم الخميس أحمد عيد ظهير أيمن النادى المصرى والمنتخب الوطنى، إلى المغرب عبر مطار القاهرة الدولى وذلك للانضمام لمعسكر الفريق البورسعيدى المقام حالياً بالمملكة المغربية استعدادا للموسم الجديد، وذلك عقب انتهاء مهمته مع الفراعنة.

وشارك أحمد عيد مع المنتخب الوطنى فى مواجهتى موريتانيا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025، حيث ظهر اللاعب بمستوى طيب.

عقد على ماهر المدير الفني للنادي المصري، اجتماعات مكثفة مع أعضاء الجهاز الفني، محمد عبد الكريم، أمين عمر، مصطفى فتحي، وائل رأفت ومحلل الأداء، وعبد الرحمن الزغبي لمراجعة كافة تفصيلات البرنامج التدريبي والتأكيد على تنفيذه بدقة متناهية، خلال معسكر الفريق المقام حالياً بالمغرب.

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع النادى المصرى ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من، الزمالك، وإنيمبا النيجيري، وبلاك بولز الموزمبيقي.

وقال على ماهر فى تصريحات لـ"الخليج 365": "مجموعتنا متوازنة ولها إيجابيات وسلبيات، المصرى والزمالك يعرفان بعضهما جيداً، وهذا سلاح ذو حدين ويصعب المباراتين على الفريقين، ولكن فى النهاية نتمنى أن نقدم مباريات جيدة ونحقق نتائج إيجابية ونسعد جماهير بورسعيد، نحترم جميع الفرق فى أى تصنيف ونستعد بنفس الطريقة للجميع، ولم يعد هناك فرقاً ضعيفة فى أفريقيا".