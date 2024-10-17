شكرا لقرائتكم خبر عن سبب غياب سيدى ندياى عن الزمالك فى السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

غادرت بعثة فريق الزمالك إلى الإمارات للمشاركة فى بطولة السوبر المحلى، التى تقام فى الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى، بمشاركة فرق الأهلى والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

ويغيب السنغالى سيدى ندياى عن المشاركة مع الزمالك فى السوبر، بسبب الإصابة التة تعرض لها مؤخرا.

وكان سيدى ندياى تعرض للإصابة فى أنكل القدم خلال مباراة الزمالك أمام سموحة فى بطولة كأس الاتحاد للشباب مواليد 2005، والتى انتهت بركلات الترجيح 37- 38.

وفى سبتمبر الماضى، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التعاقد مع السنغالي سيدي نداي مهاجم فريق جيدياوايي السنغالي لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.