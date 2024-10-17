شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو جريشة وعماد سليمان يعودان لإدارة الكرة بالإسماعيلى بعد معسكر قطر والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس نصر أبو الحسن رئيس نادى الإسماعيلى، عن عودة الثنائى على أبو جريشة وعماد سليمان لإدارة الكرة ضمن جهاز حمد إبراهيم الذى يقود الفريق فى الموسم الجديد خلفا للراحل إيهاب جلال.

وكان على أبو جريشة وعماد سليمان قدما اعتذارا بنهاية الموسم الماضى عن استكمال المهمة، خاصة بعد وفاة الراحل إيهاب جلال، وقدما تقريرا عن وضع الفريق والمراكز التى تحتاج لتدعيم واللاعبين المرشحين للرحيل.

وأكد نصر أبو الحسن خلال تصريحات صحفية: "أن الفريق يسير بخطى ثابتة تحت الإدارة الفنية الحالية بقيادة حمد إبراهيم، والأمور ستصبح أكثر استقرارا بعودة علي أبو جريشة وعماد سليمان، لإدارة أمور الكرة داخل النادى".

وأضاف: "أثق فى قدرة الفريق على تقديم كل ما لديه لاستعادة مكانة الإسماعيلى مرة أخرى، وسنعمل على توفير كل سبل الراحة للفريق لتحقيق طموحات كل من يعشق الدراويش، وعلى الجميع دعم الفريق والالتفاف حوله خلال تلك المرحلة خاصة أننا نسير على الطريق الصحيح لاستعادة أمجاد الإسماعيلي مرة أخرى".

وسيعود الثنائى على أبو جريشة وعماد سليمان لإدارة ملف كرة القدم بالإسماعيلى بعد نهاية معسكر الفريق في قطر والذى يستمر 10 أيام.