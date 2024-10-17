شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عقد انتقال عمر سيد معوض من الأهلى إلى ريال بيتيس والان مع تفاصيل الخبر

أتم النادى الأهلى إجراءات بيع لاعبه الشاب عمر سيد معوض إلى نادى ريال بيتيس الإسبانى لمدة 4 سنوات، بعد تعافي اللاعب من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

وانضم عمر سيد معوض إلى ريال بيتيس مقابل حصول الأهلى على 300 ألف دولار بخلاف الحصول على 100 ألف دولار حال خوض 10 مباريات مع فريق الناشئين بالنادى الإسبانى، ومزايا أخرى حال تصعيده للفريق الأول وتسجيل عدد معين من الأهداف بخلاف حصول الأهلى على نسبة كبيرة من عائد بيع ريال بيتيس للاعبه الشاب.

وانضم عمر سيد معوض إلى ريال بيتيس على سبيل البيع النهائى بعد الاتفاق مع الأهلى، لاسيما أن اللاعب وقع عقدا احترافيا مع القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات فى أكتوبر 2023 عقب الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، وتكفل مسئولو النادى بمصاريف علاجه وتأهيله، قبل أن يتعافى من الإصابة ويتم بيعه للنادى الإسبانى.

وكان عمر سيد معوض تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع فريق الأهلي 2006، خلال مشاركته أمام سموحة بدوري الجمهورية في سبتمبر 2023.

وانضم عمر معوض صاحب الـ18 عامًا إلى فريق الأهلى مواليد 2006 عندما كان في سن التاسعة.

وسبق أن تم تصعيد عمر سيد معوض إلى الفريق الأول أكثر من مرة، لكن دون أن يشارك مع الفريق الأول فى أى مباراة رسمية أو ودية، ليخرج للاحتراف دون أن يشارك مع الفريق الأول أو يضع بصمته كما حدث مع عدد كبير من اللاعبين الذين خرجوا للاحتراف من القلعة الحمراء، مثل محمود تريزيجيه ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وحسام غالي.

عمر سيد معوض يشارك في مركز الجناحين الأيمن والأيسر، ويملك إمكانيات فنية عالية ظهرت مع فريق الناشئين بالأهلي ومع منتخب مصر لللشباب.