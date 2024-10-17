شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر إلى الإمارات اليوم استعدادا للسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

يسافر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى الإمارات اليوم الخميس استعدادا لبطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر بمشاركة فرق الأهلى،بيراميدز،وسيراميكا.

ووصل عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عصر الثلاثاء الماضى إلى الإمارات رفقة عبد الله حسين إداري الفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات،من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالإمارات.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة حسين لبيب ، تكليف حسام المندوه برئاسة بعثة الفريق الأول التى ستسافر إلى الإمارات استعداداً لخوض بطولة كأس السوبر المصري.