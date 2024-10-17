شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صبحى يخضع للحقن بالبلازما بعد إصابته بتمزق فى عضلة السمانة والان مع تفاصيل الخبر

يخضع خالد صبحى مدافع المنتخب الوطنى والنادى المصرى، اليوم الخميس، للحقن بالبلازما وهى الخطوة التى تهدف إلى سرعة تماثل اللاعب للشفاء، بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته مع الفراعنة أمام موريتانيا.

وأثبتت تقارير الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسى التى خضع لها خالد صبحى مدافع الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، إصابة اللاعب بتمزق من الدرجة الثانية فى عضلة السمانة.

وأكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول بالنادى المصرى أن اللاعب سيبدأ فى برنامجه التأهيلى والعلاجى على الفور على أن تتم مناظرة حالته بشكل دورى حتى يتم له السماح بالعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية حال تماثله التام للشفاء.

كان اللاعب خالد صبحى قد تعرض للإصابة خلال مباراة منتخب مصر الوطنى أمام مضيفه منتخب موريتانيا، والتي أقيمت على ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.