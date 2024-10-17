شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يغير طريقة لعب الأهلى فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى على تغيير طريقة لعب الفريق الأحمر خلال مباريات كأس السوبر المصرى، واللعب بطريقة جديدة تعتمد على ثلاثى فى الخط الخلفى مع تحرير الظهيرين، واللعب بثنائى فى وسط الملعب وثلاثى هجومى.

وينوى كولر الاعتماد على ثلاث مدافعين والأقرب هم أشرف دارى مع رامى ربيعة وياسر إبراهيم، بينما عمر كمال ويحيى عطية الله الظهيرين الأيمن والأيسر، بينما يعتمد على ثنائي في وسط الملعب والأقرب هما مروان عطية وإمام عاشور في وسط الملعب، وأخيرا يعتمد على ثلاثي هجومي والأقرب هم حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

وقام كولر خلال المباراتين الوديتين التي خاضهما في الأيام الماضية بـ تجربة اللاعبين على طريقة اللعب، من أجل اعتمادها في المرحلة القادمة، وفي نفس الوقت قام باعتماد طريقته المعتادة وهي 4 / 3 / 3، على أن يحدد الطريقة الأفضل خلال تواجده في الإمارات بعد عودة اللاعبين الدوليين وانتظامهم في التدريبات الجماعية.

وينتظم لاعبو الأهلي الدوليين في مران اليوم بعد انتهاء مباريات الأجندة الدولية، حث يشارك في المران خماسي المنتخب الوطني الأول، محمد الشناوي ، مصطفى شوبير، رامي ربيعة ، مروان عطية وأحمد نبيل كوكا بعدما تواجد اللاعبين الخمسة في معسكر منتخب مصر الأخير الذي خاض فيه منتخبنا الوطني الأول مباراتي موريتانيا بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة ( المغرب 2025) وفازت مصر بثنائية نظيفة في الذهاب بالقاهرة ثم فازت بهدف نظيف في لقاء العودة ليتأهل الفراعنة رسمياً للبطولة، كما ينتظم في مران اليوم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بعد مشاركته مع منتخب بلاه في الأجندة الدولية.

وتضم قائمة الأهلي 25 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس ، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد ، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا ووسام أبو علي.