شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس معهد التخطيط: الرياضة أصبحت من أهم الصناعات المتكاملة والان مع تفاصيل الخبر

أكد أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى أن الرياضة أصبحت صناعة متكاملة، ومن أهم الصناعات التى تحقق إنجازات حقيقية على أرض الواقع.

وقال العربى، فى المؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق الحساب الفرعى للرياضة فى مصر، إن فكرة إطلاق الحساب جاءت عن طريق مبادرة من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأضاف العربى أن إنشاء حساب فرعى للرياضة فى الناتج المحلى هو أول حساب فرعى للرياضة بالمنطقة العربية، وهو حدث هام لقياس مدى مساهمة الرياضة فى النمو الاقتصادى بمصر، مشيرا إلى أن الرياضة لم تعد تسلية وترفيه بل صناعة مهمة من بنية تحتية وإنشاءات وبطولات وملاعب وفرص عمل وتأثيرات مضاعفة فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الخاص لإطلاق دراسة حساب مساهمة الرياضة بالناتج المحلى الإجمالى، والذى يقام بحضور الدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى.