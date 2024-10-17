شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تغادر القاهرة إلى الإمارات للمشاركة فى السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

غادرت القاهرة، منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بـ نادى الزمالك متجهة إلى الإمارات استعداداً لخوض بطولة السوبر المحلى.

ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافقها كل من أحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوى مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وتضم قائمة الزمالك فى الإمارات كلا من: حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي،خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك - مصطفى الزنارى - جيفرسون كوستا.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك-أحمد عبد الرحيم إيشو،خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – ناصر منسي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة فى بطولة السوبر المحلى المقرر إقامتها فى الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجارى بمشاركة أندية الأهلى وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع بيراميدز فى نصف النهائى فى الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.