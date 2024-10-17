شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطير للإمارات اليوم للمشاركة فى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

تطير بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي في السادسة والنصف من مساء اليوم ،الخميس، إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري ويلعب خلالها الأهلي مع سيراميكا يوم 20 أكتوبر على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز على لقب البطولة.

وتضم قائمة الأهلي 25 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس ، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد ، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا ووسام أبو علي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة على ملعب التتش قبل التحرك إلى مطار القاهرة حيث تقرر الاكتفاء بخوض المران مرتين فقط في الإمارات استعداداً للسوبر المصري .

