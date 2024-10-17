شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يطير إلى المغرب للانضمام لمعسكر المصرى استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

توجه صباح اليوم الخميس أحمد عيد ظهير أيمن النادى المصرى والمنتخب الوطنى إلى المغرب، عبر مطار القاهرة الدولى، للانضمام لمعسكر الفريق البورسعيدى المقام حالياً بالمملكة المغربية استعدادا للموسم الجديد، وذلك عقب انتهاء مهمته مع الفراعنة.

وشارك أحمد عيد مع المنتخب الوطنى فى مواجهتى موريتانيا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025، حيث ظهر اللاعب بمستوى طيب.

عقد على ماهر المدير الفنى للنادى المصرى اجتماعات مكثفة مع أعضاء الجهاز الفنى، محمد عبد الكريم، أمين عمر، مصطفى فتحى، وائل رأفت ومحلل الأداء، وعبد الرحمن الزغبى لمراجعة كل تفصيلات البرنامج التدريبى والتأكيد على تنفيذه بدقة متناهية، خلال معسكر الفريق المقام حالياً بالمغرب.

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع النادى المصرى ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من، الزمالك، وإنيمبا النيجيري، وبلاك بولز الموزمبيقي، وقال على ماهر فى تصريحات لـ"الخليج 365": "مجموعتنا متوازنة ولها إيجابيات وسلبيات، المصرى والزمالك يعرفان بعضهما جيداً، وهذا سلاح ذو حدين ويصعب المباراتين على الفريقين، ولكن فى النهاية نتمنى أن نقدم مباريات جيدة ونحقق نتائج إيجابية ونسعد جماهير بورسعيد، نحترم جميع الفرق فى أى تصنيف ونستعد بنفس الطريقة للجميع، ولم يعد هناك فرقاً ضعيفة فى أفريقيا".