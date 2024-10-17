شكرا لقرائتكم خبر عن السويس تحتضن تصفيات أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

تحتضن مدينة السويس مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، التي تم اسنادها من اتحاد شمال إفريقيا لمصر، فى الفترة من 12 حتى 27 نوفمبر المقبل.

وكانت نسخة 2023 قد أقيمت في مصر وحقق منتخب السنغال لقبها، وتوجت مصر بلقب أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما، أربع مرات من قبل آخرها عام 2013.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كل من: "روجيريو ميكالي المدير الفني وريكاردو المدرب العام وعلاء عبده مساعد المدرب وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مخطط الأحمال وجواو بيدرو محلل الأداء، وخالد سرحان مدرب الحراس"، والدكتور هاجد العنتبلى طبيب المنتخب، والدكتور صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي، وعمرو سلمان وأحمد إيهاب إداريين، وخالد خفاجة أخصائي التدليك وعلاء سعيد مسئول المهمات.

وأقام ميكالي معسكره الأخير بحثا عن اختيار افضل اللاعبين لبناء جيل قوي يكون على قدر التحديات التى تنتظره بداية من التصفيات الإفريقية المقرر إقامتها اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل وهى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.