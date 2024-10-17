شكرا لقرائتكم خبر عن توافد لاعبو الزمالك على مطار القاهرة للسفر للإمارات للمشاركة فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التوافد على مطار القاهرة الدولى، استعداداً للسفر إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المحلى.

ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك، وكان مجلس إدارة النادى برئاسة الكابتن حسين لبيب وفر طائرة خاصة للبعثة للسفر إلى الإمارات.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة فى بطولة السوبر المحلى المقرر إقامتها فى الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجارى بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع بيراميدز فى نصف النهائى فى الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.