شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تطير إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير اليوم، الخميس، بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز إلى الإمارات استعدادًا للمشاركة في كأس السوبر المصري، الذى سينطلق بداية من يوم 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وسيراميكا.

وتتوجه بعثة الفريق السماوي إلى أبو ظبى، على أن يخوض الفريق أول تدريباته يوم الجمعة بأحد الملاعب المخصصة لفرق البطولة، قبل أن يختتم تدريباته على استاد آل نهيان مساء السبت، وهو الملعب الذي يستضيف مباراة الفريق أمام الزمالك في نصف النهائي، عصر الأحد.

وقرر الجهاز الفني العودة للتدريبات أمس الأربعاء، بملعب النادي، على أن يختتم بيراميدز تدريباته بالقاهرة مساء الخميس، ويسافر في التاسعة مساء بعد التدريب مباشرة، إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة لخوض مباريات السوبر المصري.

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، كان قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة يومي الاثنين والثلاثاء، الماضيين بعد ختام معسكر الإعداد في تركيا، والذى خاض فيه بيراميدز مواجهتين وديتين أمام ينيل إف سي أنطاليا التركي، وكونيا سبور.

وضمت قائمة بيراميدز في معسكر تركيا كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - صامويل أومسا - محمد فوفانا - أحمد فوزي - عماد ميهوب.

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس.

وغاب عن بيراميدز في معسكر تركيا كلاً من، الثلاثي الدولي محمد حمدي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل لتواجدهم في معسكر منتخب مصر، بجانب البوركيني بلاتي توريه والمغربي محمد الشيبي والكونغولي فيستون ماييلي لتواجدهم مع منتخبات بلادهم، وكذلك المغربي وليد الكرتي المتواجد في الإمارات حاليا للخضوع لفترة علاج وتأهيل من إصابة الركبة.