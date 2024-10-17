شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يستقر على استبعاد 6 لاعبين من قائمة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ينوى البرتغالى جوزيه جوميز استبعاد 6 لاعبين من قائمة الزمالك المتجه إلى الإمارات لخوض منافسات بطولة السوبر المحلى، التى تقام فى الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى.

اللاعبون هم، البنينى سامسون أكينيولا،مهاب ياسر،محمد عاطف،أحمد رفاعى،مصطفى الزنارى وسيف فاروق جعفر بينما استقر على ضم جيفرسون كوستا الصفقة الأفريقية الجديدة وكذلك محمود حمدى الونش لاستمرار تأهيله في الإمارات بعد مشاركته في جزء من التدريبات.

وتبدو قائمة الزمالك الأقرب للسوبر المحلي كالتالى:حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي،خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك،خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف - ناصر منسي.