شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد ينضم اليوم إلى معسكر المصري بالمغرب استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يلتحق اليوم الخميس، أحمد عيد ظهير أيمن النادي المصري والمنتخب الوطني، بمعسكر الفريق البورسعيدي المقام حالياً بالمملكة المغربية استعدادا للموسم الجديد، وذلك عقب انتهاء مهمته مع الفراعنة.

وشارك أحمد عيد مع المنتخب الوطني في مواجهتي موريتانيا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025، حيث ظهر اللاعب بمستوى طيب.

عقد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، اجتماعات مكثفة مع أعضاء الجهاز الفني، محمد عبد الكريم، أمين عمر، مصطفى فتحي، وائل رأفت ومحلل الأداء، وعبد الرحمن الزغبي لمراجعة كافة تفصيلات البرنامج التدريبي والتأكيد على تنفيذه بدقة متناهية، خلال معسكر الفريق المقام حالياً بالمغرب.

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع النادى المصرى ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من، الزمالك، وإنيمبا النيجيري، وبلاك بولز الموزمبيقي، وقال على ماهر فى تصريحات لـ"الخليج 365": "مجموعتنا متوازنة ولها إيجابيات وسلبيات، المصرى والزمالك يعرفان بعضهما جيداً، وهذا سلاح ذو حدين ويصعب المباراتين على الفريقين، ولكن فى النهاية نتمنى أن نقدم مباريات جيدة ونحقق نتائج إيجابية ونسعد جماهير بورسعيد، نحترم جميع الفرق فى أى تصنيف ونستعد بنفس الطريقة للجميع، ولم يعد هناك فرقاً ضعيفة فى أفريقيا".