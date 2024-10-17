جوميز يفاضل بين شحاتة وزياد كمال لتعويض غياب دونجا عن الزمالك

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يفاضل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بين محمد شحاتة وزياد كمال لتعويض غياب نبيل عماد "دونجا" المحتمل عن مباراة بيراميدز المقرر لها 20 أكتوبر الجاري.

وتضاءلت فرص "دونجا" في اللحاق بمباراة الزمالك الأولى في السوبر المحلي أمام بيراميدز بسبب معاناته من إصابة العضلة الخلفية،والتي تعرض لها مؤخراً مع المنتخب الوطنى وتسببت في خروجه من المعسكر.

وتبدو قائمة الزمالك الأقرب للسوبر المحلي كالتالى:حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي،خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك،خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف - ناصر منسي.