شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على جاهزية الشناوي وداري للسوبر الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

أكد الجهاز الطبي للأهلي أن المغربي أشرف داري مدافع الفريق الذي عانى من كدمة بسيطة خلال مران مساء الأثنين الماضي جاهز للسوبر المصري ولا يُعاني من أية إصابات خاصة وأنه شارك في تدريبات الفريق الأخير دون شكوى من آي آلام.

كما حرص الجهاز الطبي للأهلي على الإطمئنان على حالة محمد الشناوي حارس وقائد الفريق الذي تعرض للإصابة في مباراة المنتخب الوطني أمام موريتانيا أول أمس ، الثلاثاء، وكانت عبارة عن جرح قطعي في الحاجب واستكمل الشناوي مشاركته في اللقاء وشدد الجهاز الطبي للأهلي على أن الحارس سليم وقادر على الدفاع عن عرين الأهلي في بطولة السوبر المصري.

وتضم قائمة الأهلي 25 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس ، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد ، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا ووسام أبو علي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة على ملعب التتش قبل التحرك إلى مطار القاهرة حيث تقرر الاكتفاء بخوض المران مرتين فقط في الإمارات استعداداً للسوبر المصري .