شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يبحث عن وديات جديدة قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى عن وديات جديدة قبل انطلاقة الموسم الجديد من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

ويرغب سيد ياسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي في الإطمئنان على مستوي لاعبيه ومدى جاهزيتهم الفنية والبدنية.

وخاض الفريق خلال المعسكر الماضى وديتين، حيث انتهت المباراة الأولى أمام فريق الشهداء بفوز إنبى بهدفين دون رد، وفاز على نظيرة بورفؤاد فى المباراة الثانية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

في سياق مختلف أغلق مسئولو نادى إنبى الباب أمام رحيل أحمد "كالوشا" مدافع الفريق إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما كان اللاعب هدفاً للقلعة البيضاء، بناءً على قناعة الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز بإمكانياته.

وطلب مسئولو نادى الزمالك الحصول على خدمات "كالوشا" لمدة موسم على سبيل الإعارة في الوقت الذى وافق نظرائهم في النادى البترولى على رحيل اللاعب ولكن على سبيل الإعارة لمدة نصف موسم، على أن تنتهى الإعارة في يناير المقبل.

وتأتى رغبة نادى إنبى في إعارة كالوشا لمدة نصف موسم، بسبب نظام الدورى في الموسم الجديد والصعود والهبوط، حيث يرغب مسئولو النادى البترولى في الاطمئنان على موقف الفريق في يناير قبل التخلي عن خدمات لاعب مهم في الفريق مثل كالوشا.