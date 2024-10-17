شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الكرة النسائية بالأهلى يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعداداً لمودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى اليوم الخميس، معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة مودرن سبورت المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الثالثة من دوري كرة القدم للسيدات.

وبدأ الجهاز الفني لفريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي، الاستعداد لمودرن سبورت الاثنين الماضى بعدما منح اللاعبات راحة لمدة 48 ساعة عقب الفوز على وادي دجلة الجمعة الماضى بالجولة الثانية من دوري الكرة النسائية، الذي يُقام هذا الموسم للمرة الأولى فى تاريخ الكرة المصرية النسائية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي على وادي دجلة بهدف نظيف، وسجلت الهدف اللاعبة حبيبة عصام في الدقيقة 95 من أحداث المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، ليرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط بعدما فاز في المباراة الأولى على حساب الزمالك في افتتاح منافسات المسابقة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي اقيمت على ملعب الزمالك بميت عقبة وشهدت تألقا كبيرا للمحترفة النيجيرية تشارتي روبن، والتي سجلت هدفي الأهلي.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وحنان الزيني المدير الإداري، ويارا صفوت وإنجي شعلان إداريان، وروض حسين طبيب الفريق، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.