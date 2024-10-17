شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صبحي يبدأ برنامجاً تأهيليا بعد إصابته في مباراة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ خالد صبحي مدافع النادي المصري ومنتخب مصر، برنامجاً تأهيلياً عقب عودته إلى القاهرة، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني أمام موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

من جانبه، كان الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أجرى اتصالًا هاتفيًا بالدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، وذلك للاطمئنان منه على حالة خالد صبحي مدافع المصري ومنتخب مصر والذي تعرض للإصابة خلال مباراة منتخب مصر ومضيفه منتخب موريتانيا والتي أقيمت مساء الثلاثاء، على ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

وأوضح الدكتور محمد أبو العلا أن الفحوصات الطبية المبدئية التي خضع اللاعب أثبتت إصابته على مستوى السمانة، وخضع اللاعب خلال الساعات الماضية لفحوصات باستخدام الأشعة التشخيصية لتحديد مدى الإصابة وبالتالي تحديد البرنامج التأهيلي والعلاجي المناسب.

من جهته أكد الدكتور محمود الشحات أنه أجرى اتصالًا كذلك باللاعب خالد صبحي للاطمئنان على حالته والشد من أزره ، مشيرًا أن اللاعب سيبدأ فورًا في برنامجه التأهيلي المكثف قبل انضمامه خلال الأيام القليلة المقبلة لمعسكر المصري بالمملكة المغربية.