شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة الثالثة من دورى المحترفين.. الترسانة ودجلة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة الثالثة عصر الأحد المقبل، من منافسات دورى المحترفين بـ5 مواجهات، وتستكمل الـ5 مباريات الأخرى يوم الاثنين المقبل.

موعد مباريات الجولة الثالثة من دورى المحترفين الأحد 20 أكتوبر

كهرباء الإسماعيلية مع المنصورة 3:30

الداخلية مع منتخب السويس 3:30

أبو قير للأسمدة مع وادى دجلة 3:30

وى مع بلدية المحلة 3:30

السكة الحديد مع راية 3:30

الاثنين 21 أكتوبر

سبورتنج مع المقاولون العرب 3:30

القناة مع ديروط 3:30

لافيينا مع طنطا 3:30

بترول أسيوط مع بروكسى 3:30

الترسانة مع وادى دجلة 6 مساء

شهدت مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفيـن تسجيل 14 هدفا فقط منها 5 أهداف من نصيب مباراة القناة ومنتخب السويس، فيما انتهت 3 مباريات بالتعادل السلبي بين راية وأبو قير، وأسوان وكهرباء الإسماعيلية، ووادي دجلة مع لافيينا.

نجحت 4 أندية في تحقيق الفوز في هذه الجولة وهي القناة وبروكسي والسكة الحديد والمقاولون العرب، فيما انتهت 5 مباريات بنتيجة التعادل، منها 3 لقاءات بنتيجة سلبية ومباراتين بالإيجاب بين ديروط والترسانة، ووي مع بترول أسيوط 1 /1.

وفشلت 4 أندية في تحقيق أي نقاط خلال أول جولتين وهي الداخلية والمنصورة وطنطا ومنتخب السويس، بعدما تلقت الهزيمة فى اول مباراتين، وستكون مباراة الجولة الثالثة الفرصة الأخيرة لحصد النقاط الأول هذا الموسم.