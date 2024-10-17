ملف الخليج 365.. نجل معوض فى إسبانيا.. فشل صفقة الريان..صلاح وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات الهامة أمس الخميس، نستعرضها خلال السطور التالية:

"الموهبة المصري".. عمر سيد معوض ينضم للدوري الإسباني رسميا (فيديو)

أعلن نادي ريال بيتيس التعاقد بشكل رسمي مع عمر سيد معوض، لاعب فريق الأهلي، بداية من الانتقالات الشتوية المقبلة. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

الخليج 365 يكشف حقيقة رغبة كولر في ضم ناصر ماهر

كشف مصدر، حقيقة طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، التعاقد مع ناصر ماهر لاعب وسط نادي الزمالك. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

الزمالك يكشف موعد وصول الجزيري وفرج استعدادا لبيراميدز

يصل التونسي سيف الدين الجزيري والفلسطيني عمر فرج ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء بعد الانتهاء من التواجد مع منتخبات بلادهما خلال فترة التوقف الدولي. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

Couples الدوري المصري.. "اختارت اسم مكة أول ما تعرفنا ".. قصة حب محمد صلاح وزوجته ماجي (صور وفيديو)

رغم الانتقادات وحديث مواقع التواصل الاجتماعي الدائم، لم يتخلي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي عن حب طفولته وزوجته "ماجي" التي بدأت معه رحلة ناجحة ومشواره الكروي الأبرز في تاريخ الرياضة المصرية. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"الأهلي منعه".. ياسر ريان يفجر مفاجأة بشأن فشل انضمام نجله للزمالك

فجر ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، مفاجأة، بشأن فشل انضمام نجله أحمد ياسر ريان إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم انتقاله إلى فريق البنك الأهلي. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"لاعب عالمي"... سعيد العويران يكشف لمصراوي مفاجأة في مباراة اعتزاله

كشف سعيد العويران نجم الشباب والمنتخب السعودي السابق، عن مفاجأة جديدة بشأن مباراة إعتزاله كرة القدم. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

في حضور لبيب.. تفاصيل مران الزمالك استعدادا لمواجهة بيراميدز

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع معاونيه على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

يد الزمالك يكتسح بطل بنين ويتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك لنصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية، بعد الفوز على أديدجا البنيني بنتيجة 45 - 26 ، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد الفوز على موريتانيا والتأهل لأمم أفريقيا

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن إلى القاهرة قادمة من موريتانيا ، بعد خوض مباراة الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

الكشف عن موعد إجراء قرعة الدوري المصري وكأس الرابطة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، عن موعد إجراء قرعة الدوري المصري الممتاز وقرعة كأس الرابطة. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)