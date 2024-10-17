الامارات | المهيري: حظوظ أندية «الهواة» في الكأس ضعيفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف اللاعب والإداري السابق لنادي الحمرية ماجد المهيري، حظوظ أندية الدرجة الأولى خلال مشاركتها في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، بالضعيفة، وأنها أصبحت أكثر صعوبة من المواسم الماضية بسبب اتساع الفارق الفني بين لاعبي دوري المحترفين ودوري الهواة، مؤكداً أن ذلك لا يعني عدم إمكانية تحقيق المفاجأة التي كانت معتادة في أغلب المباريات التي تقام بنظام خروج المغلوب.

ويواجه حتا ودبا اللذان يلعبان في دوري الدرجة الأولى فريقي العين وبني ياس في دور الـ16 من مسابقة الكأس، اليوم.

وقال المهيري لـ«الإمارات اليوم»: «حظوظ فرق الدرجة الأولى أصبحت صعبة بشكل عام، وفي الموسم الحالي تبدو حظوظها أصعب، بسبب عدم وصولها للجاهزية المطلوبة، كونها خاضت عدداً قليلاً من المباريات قياساً بفرق المحترفين».

وأضاف: «الفارق في المردود الفني بين أندية المحترفين والهواة أصبح شاسعاً، بسبب نوعية اللاعبين الأجانب لدى كل منهما، لكن تبقى كرة القدم رياضة تعتمد على ظروف المباريات، وتحفل بالمفاجآت، ومن الممكن أن نشاهد فريقاً من الدرجة الأولى يحقق الفوز على فرق في دوري المحترفين، ويواصل الوجود في البطولة».

وأكمل: «حارس مرمى حتا سالم خيري، وحارس دبا محمد سالم الرويحي، سيكون لهما الدور الأبرز في حسم نتيجة مباراتي اليوم حال تألقهما، إضافة إلى أن من يجيد تأدية الأسلوب الدفاعي بشكل متقن، ويتحمل الضغوط النفسية والجماهيرية ستكون حظوظه كبيرة في الفوز بنتيجة المباراة».