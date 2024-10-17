الامارات | الشارقة يقترب من الاحتفاظ بكأس اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب فريق الشارقة من الاحتفاظ بلقب كأس الإمارات لكرة اليد، بعد فوزه على مضيفه شباب الأهلي بنتيجة (26-22)، أول من أمس، ضمن الجولة الرابعة التي شهدت أيضاً تغلب النصر خارج أرضه على جاره الوصل (27-25)، وفوز مليحة على دبا الحصن (24-20). وابتعد الشارقة في صدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن مطارده مليحة (الوصيف)، وبات «الملك» بحاجة لانتصار وحيد في مباراتيه المتبقيتين في الجولتين المقبلتين (الخامسة والسادسة) لضمان التتويج باللقب.

من جهته، تقدم النصر إلى المركز الثالث برصيد ثماني نقاط، وتراجع شباب الأهلي إلى المركز الرابع برصيد سبع نقاط، لكن مع مباراة أقل، كون «فرسان دبي» خضع للراحة في الجولة الافتتاحية، فيما حافظ دبا الحصن على مركزه الخامس برصيد خمس نقاط، وأدت خسارة الوصل إلى بقائه شريكاً مع الوحدة في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.

ويحل الشارقة غداً، ضيفاً على الوصل في الجولة الخامسة التي تشهد توجه شباب الأهلي للقاء دبا الحصن في مباراة تستضيفها صالة نادي خورفكان، واستضافة مليحة لفريق الوحدة.

النصر يهزم جاره الوصل بفارق هدفين.