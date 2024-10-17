شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو الوفا: مكافآت خاصة للاعبى المنتخب بعد التأهل لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على رصد مكافآت خاصة للاعبى المنتخب الأول بعد حسم التأهل لأمم أفريقيا 2025.

وقال أبو الوفا فى تصريح لبرنامج ملعب أون الذى يذاع عبر شاشة قناة أون سبورت 1، إن مجلس إدارة الاتحاد لم يتدخل فى قرارات الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام حسن فيما يخص استبعاد محمد صلاح من مباراة موريتانيا.

وتأهل منتخب مصر بشكل رسمي إلى بطولة أمم أفريقيا بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في الأربع لقاءات والوصول للنقطة 12 في صدارة مجموعته بالتصفيات، بعد الفوز على كل من كاب فيردي وبتسوانا وموريتانيا "ذهاب وإيابا".