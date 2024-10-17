شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هدف إبراهيم عادل فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

سجل إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر هدفا عالميا أمام نظيره الموريتاني، في المباراة التي جمعت المنتخبين، على ملعب "شيخا ولد بيديا" المغطى بالنجيل الصناعي، في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لـ أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وجاء الهدف بعد تمريرة من تريزيجيه إلى إبراهيم عادل الذي سدد كرة من وسط الملعب، ليستغل تقدم حارس المرمى لتسكن الكرة داخل الشباك، معلنا فوز الفراعنة على منتخب المرابطون.

إبراهيم عادل يبصم على هدف رائع في شباك المنتخب الموريتاني#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا_2025 pic.twitter.com/vEeWhGIZ2o

رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل منتخب مصر رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

موعد مباراة مصر القادمة

ويبدأ منتخب مصر بقيادة حسام حسن الاستعداد لمواجهة نظيره الرأس الأخضر وبوتسوانا خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث ستقام المواجهتان خلال الفترة من 11 لـ 19 نوفمبر، فى الجولتين الخامسة والسادسة على التوالى.