موعد مباراة الاتحاد والقادسية القادمة في الدوري السعودي والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتأهب فريق الاتحاد السعودي، لاستقبال ضيفه القادسية في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل الاتحاد المباراة محتلاً وصافة ترتيب الدوري بـ15 نقطة، خلف الهلال صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط، فيما يحتل القادسية المركز السادس في الترتيب بـ10 نقاط.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل الموافق 19 من شهر أكتوبر الجاري، في إطار منافسات الجولة السابعة، وسط ترقب كبير من الفريقين لخطف الفوز.

وستذاع المباراة عبر قناة SSC HD الحاصلة على حقوق بث دوري روشن للمحترفين الموسم الجاري 2024 – 2025.

نجم الاتحاد السعودي ضمن أفضل 60 موهبة في العالم

تواجد النجم السعودي طلال حاجة لاعب فريق الاتحاد ضمن قائمة أفضل 60 موهبة في العالم حالياً والتي أعلنت عنها صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير خاص لها اليوم.

وأعلنت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم عن قائمة خاصة ومتميزة اضم أفضل 60 موهبة في العالم حالياً، وشهدت تواجد لاعب الاتحاد طلال حاجي في مفاجأة من العيار الثقيل.