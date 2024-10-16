ياسين بونو يجري أشعة على موضع إصابته

ياسر رشاد - القاهرة - يجري النجم الدولي المغربي ياسين بونو لاعب فريق الهلال السعودي فحوصات طبية اليوم على موضع إصابته التي تعرض لها أثناء المشاركة مع منتخب أسود الأطلس، لتحديد موعد عودته للملاعب.

وكان ياسين بونو قد تعرض للإصابة خلال تواجده مع منتخب المغرب في فترة التوقف الدولي الحالية، حرمته من المشاركة بصفة أساسية مع المنتخب وتقرر عودته إلى المملكة لتلقي العلاج.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لتواجد ياسين بونو في مقر نادي الهلال قبل قليل، من أجل إجراء المزيد من الفحوصات على موضع إصابته.

موعد مباراة الهلال والفيحاء القادمة في الدوري

ويستعد الهلال لمواجهة الفيحاء يوم الجمعة المقبل في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستنطلق صافرة بدء مباراة الهلال والفيحاء في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وستذاع المباراة عبر قناة SSC HD الحاصلة على حقوق بث دوري المحترفين السعودي.