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سموحة يفوز وديًا على فاركو بنتيجة 1/4

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم  بنادي سموحة  وديًا على فاركو بنتيجة 1/4 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ستاد الإسكندرية وأحرز الأهداف حسام حسن وصامويل امادى واسلام جابر وشريف رضا 

يذكر ان فريق سموحه واجه نظيره فريق فاركو في مواجهة ودية تجمع بين الفريقين بإستاد الاسكندرية تأتي هذه المواجهة ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدوري 

وجاء تشكيل سموحة ، حارس المرمى: محمد اشرف وخط الدفاع مكرونه وربيعه وبركات وعبد الرحمن عامر وخط الوسط : ادهم وكناريا و زيكا و صمويل امادى و عبد الكبير خط الهجوم: حسام حسن 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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