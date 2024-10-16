اتحاد جدة يستعيد 3 لاعبين قبل صدام القادسية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة القادسية السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة السابعة بدوري روشن للمحترفين.

ويحل القادسية ضيفًا على الاتحاد، في التاسعة مساء السبت المقبل 19 من شهر أكتوبر الجاري، في إطار منافسات الجولة السابعة، وسط ترقب كبير من الفريقين لخطف الفوز.

الاتحاد يستعيد خدمات ثلاثي الفريق أمام القادسية

استعاد الاتحاد خدمات الثلاثي نجولو كانتي، وسعد الموسى، وعوض الناشري، بعد التعافي من الإصابات المتفرقة التي كان يعانوا منها خلال الفترة المقبلة، وذلك حسب تقرير صحيفة "الرياضية".

وكان كانتي يعاني من إصابة في العضلة الضامة، ابعدته عن صفوف الفريق في المباراة الأخيرة أمام الأخدود، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري.

وعلى الجانب الأخر أنهى عوض الناشري صاحب الـ 22 عامًا، برنامجه التأهيلي بعد أن غاب عن الفريق قبل انطلاق الموسم، كما تلاشت إصابة القدم التي كان يعاني منها في الفترة الماضية.

ويدخل الاتحاد مباراة السبت محتلاً وصافة ترتيب الدوري بـ 15 نقطة، خلف الهلال صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط، فيما يحتل القادسية المركز السادس في الترتيب بـ 10 نقاط.