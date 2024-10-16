ياسر رشاد - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بالمغرب بعد الفوز على رجاء أغادير بنتيجة 33-13.

الأهلي لكرة اليد يصعد لنهائي بطولة أفرقيا للأندية

‎جاءت المباراة قوية وقدم خلالها «رجال يد الأهلي» عرضًا مميزًا، بفضل الدفاع المحكم والهجوم السريع والتصويب، فيما أدار ستيفان مادسن المدير الفني اللقاء خططيًّا بصورة مميزة.

‎تميز لاعبو «رجال يد الأهلي» بالقوة والسرعة في النواحي الدفاعية والهجومية، وتفوق في الشوط الأول بنتيجة 17-4، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني بفضل التزام اللاعبين الخططي وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، لتنتهي المباراة لصالح رجال يد الأهلي بنتيجة 33-13.

ومن المقرر أن يواجه رجال يد الأهلي فريق الزمالك يوم الجمعة المقبل في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد "كاستيلو"- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب "زيزو" - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.