أحمد بلال : الزمالك فريق تاريخي عريق ودوافعه في السوبر المصري كبيرة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أحمد بلال لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق ، على مستوى نادي الزمالك المتوقع في السوبر المحلي ، والمقرر انطلاقه الأحد المقبل بدولة الإمارات بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وزد.



وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء : “الزمالك من أفضل فرق قارة إفريقيا، وقطب من أقطاب الكرة في مصر، ولا أحد ينكر ذلك أو يقلل من الجماهيرية، قولت أن النادي الأبيض يمتلك صفقات ولو جاهزين وسيشاركوا ولو استطاع جوميز تجهيز اللاعبين سيكون الأداء نفسيا، ولكن لو كان الأداء بنفس ما ظهر به امام الشرطة الكيني فالافضل عدم السفر، وهو ما حدث بالظبط في التصريح الذي تم اجتزائه ، والزمالك يملك دفعة كبيرة في السوبر”.

وزاد: "كرة القدم لا يمكن أن يغفل فيها المشاعر، هناك مدربين تستغل الجزء الحماسي، والمدرب يلجأ للتحفيز لأي لاعب من أجل الوصول لأفضل فورمة فنية وبدنية، وكان لي طقوس قبل المباراة، كنت أتبادل حذائي مع أمير عبدالحميد حارس الأهلي السابق".