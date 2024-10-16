منتخب الشاطئية يواصل تدريباته استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - واصل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية استعداداته تحت قيادة مصطفي لطفي المدير الفني بالغردقة استعداداً لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من ١٩ إلى ٢٦ اكتوبر الجاري.



وحرص اللواء حلمى مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد على التواجد في التدريبات لتحفيز اللاعبين والتأكيد على أهمية تحقيق نتائج إيجابية في البطولة والحصول على اللقب الأفريقي.

ووجه المدير الفني الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة والمدير التنفيذي على دعمهم المستمر للمنتخب من أجل الوصول إلى أفضل المستويات والنتائج.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات غانا، المغرب وتنزانيا.

وشارك ١٥ لاعبا فى المران وظهورا بمستوى فنى وبدنى نال رضا الجهاز الفني.

قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية



وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي أحمد، محمد عبدالنبي، حسان محمد، مصطفي على، أحمد الشحات، أحمد سليمان، إسماعيل بهجت، عبدالرحمن الشافعيّ، هيثم عاطف كوستا، حسام باولو، أحمد تمساح ومحمود عماد.