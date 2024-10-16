شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. مازن رضا أفضل لاعب فى لقاء يد الزمالك وبطل بنين بربع نهائى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

حصل مازن رضا لاعب فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على لقب أفضل لاعب فى فوز فريقه على أديدجا البنينى بنتيجة 45-26 ، فى إطار ربع نهائى بطولة أفريقيا للأندية التى تقام خلال الفترة من 10 وحتى 19 أكتوبر الجارى بالمغرب، ليتأهل إلى نصف النهائى .

وتأهل فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك إلى ربع النهائى محققا العلامة الكاملة فى الدور الأول ،حيث فاز على نظيره المنتدى المغربى بنتيجة 32-21 فى ختام مواجهاته .

ونجح فريق يد الزمالك فى تحقيق الفوز بضربة البداية على بطل إثيوبيا بنتيجة 50-16 قبل الفوز على الصداقة الكاميرونى 30-14.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: "أحمد الأحمر، كريم هنداوي، محمود خليل (فلفل)، يوسف ناجي، أكرم يسري، بلال أحمد،أحمد حسام، عمر الفولي، زياد حشاد، عمر الوكيل (بكار)، أحمد سامح، مازن رضا، شادي خليل، محمد طارق، يوسف عزو، عمر بيبو، يوسف بن معرف".

جدير بالذكر أن الزمالك يتربع على عرش أكثر الأندية تتويجاً باللقب الأفريقي برصيد 12 مرة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك من: "حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، ومحمد عبدالسلام ريشة مدرباً عاماً، وماركو ماركيس مدرباً لحارس المرمى، وأشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديراً إدارياً".