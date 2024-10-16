شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شباب الجزيرة 2 يوقع بروتوكول تعاون لإدارة و تشغيل المركز والان مع تفاصيل الخبر

وقع عمرو الحداد مساعد وزير الشباب و الرياضة، ورئيس مجلس أمناء مركز "الجزيرة 2" ، عقود شراكة مع كلا من شركة ادفانسد سبورتيس برئاسة بلال نظير و عصام زهران رئيس قطاع الأعمال ببنك فيصل الإسلامي، بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع لإدارة وتشغيل النشاط الرياضى بالمركز.

حرص أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على القيام بمسيرة من الشباب متوجه إلى مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر "الجزيرة 2" ثم القيام بجولة تفقدية داخل المنشآت برفقة عمرو الحداد مساعد الوزير ورئيس مجلس أمناء مركز "الجزيرة 2"، وخالد مسعود رئيس قطاع الشباب بالوزارة.

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء أمس الأربعاء، إنطلاق التشغيل التجريبي لمركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر "الجزيرة 2" ، الذي ينضم لإنجازات المنشآت الشبابية والرياضية للجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقام وزير الشباب والرياضة بإفتتاح المركز الذي يعد أحد أكبر مراكز التنمية الشبابية والرياضية في مصر، وأيضا الوطن العربي وذلك من خلال التشغيل التجريبي له ، بعد الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من الانشاءات والملاعب به في احتفالية كبري .

ويأتي إنشاء وتنفيذ مركز التنمية الشبابية والرياضية "الجزيرة 2" ومنشآته وملاعبه وصالاته ،ضمن النهضة والانجازات الانشائية الشبابية والرياضية الكبري التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتمثلة في تنفيذ وتطوير المئات من المنشآت والمرافق الرياضية والشبابية خلال العشر الأخيرة التي انضم لها "الجزيرة 2" مؤخرا .