شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر الفائز من لقاء الأهلى و رجاء أغادير لمواجهته فى نصف نهائى أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك الفائز من مواجهة الأهلى أمام رجاء أغادير المغربى المحدد لها السادسة مساء اليوم الأربعاء ، لمواجهته الجمعة المقبل فى نصف نهائى بطولة أفريقيا بالمغرب .

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك لنصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية، بعد الفوز على أديدجا البنيني بنتيجة 45 - 26 ، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً مميزاً خلال المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 25 - 10، قبل أن يواصل الفريق تألقه في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز الكوماندوز بنتيجة

يذكر أن، الزمالك يشارك في البطولة بقائمة تضم كل من: "أحمد الأحمر، كريم هنداوي، محمود خليل (فلفل)، يوسف ناجي، أكرم يسري، بلال أحمد،أحمد حسام، عمر الفولي، زياد حشاد، عمر الوكيل (بكار)، أحمد سامح، مازن رضا، شادي خليل، محمد طارق، يوسف عزو، عمر بيبو، يوسف بن معرف".

ويتربع الزمالك على عرش أكثر الأندية تتويجاً باللقب الأفريقي برصيد 12 مرة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك من: "حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، ومحمد عبدالسلام ريشة مدرباً عاماً، وماركو ماركيس مدرباً لحارس المرمى، وأشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديراً إدارياً".