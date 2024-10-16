شكرا لقرائتكم خبر عن عمر سيد معوض .. من ناشئي الأهلي للاحتراف الأوروبي دون اللعب للفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

أتم ناد ريال بيتيس الإسباني التعاقد مع عمر سيد معوض لاعب الأهلي الشاب، بعدما أعلنت الشركة المسئولة عن تسويق اللاعب إتمام كل الإجراءات مع النادي الأهلي على ضم اللاعب بدءا من يناير المقبل.

وانضم عمر سيد معوض إلى ريال بيتيس على سبيل البيع النهائي بعد الاتفاق مع الأهلي، لاسيما وأن اللاعب وقع عقدا احترافيا مع القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات في أكتوبر 2023 عقب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وتكفل مسئولي النادي بمصاريف علاجه وتأهيله، قبل أن يتعافى من الإصابة ويتم بيعه للنادي الإسباني.

وكان عمر سيد معوض تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع فريق الأهلي 2006، خلال مشاركته أمام سموحة بدوري الجمهورية في سبتمبر 2023.

وانضم عمر معوض صاحب الـ18 عامًا إلى فريق الأهلي مواليد 2006 عندما كان في سن التاسعة. وسبق أن تم تصعيد عمر سيد معوض إلى الفريق الأول أكثر من مرة ولكن دون أن يشارك مع الفريق الأول في أي مباراة رسمية أو ودية، ليخرج للاحتراف دون أن يشارك مع الفريق الأول أو يضع بصمته كما حدث مع عدد كبير من اللاعبين الذين خرجوا للاحتراف من القلعة الحمراء، مثل محمود تريزيجيه ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وحسام غالي. عمر سيد معوض يشارك في مركز الجناحين الأيمن والأيسر، ويملك إمكانيات فنية عالية ظهرت مع فريق الناشئين بالأهلي ومع منتخب مصر لللشباب.

عمر سيد معوض يوقع لنادى ريال بيتيس

عمر سيد معوض ينتقل إلى ريال بيتيس

وكشف مصدر مقرب من عمر سيد معوض لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 2005 تفاصيل مفاوضات نادي ريال بيتيس الإسباني مع مسئولي القلعة الحمراء، بشأن التعاقد مع اللاعب بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

أكد المصدر في تصريحات خاصة أن عمر معوض سينضم إلى ريال بيتيس على سبيل البيع النهائي وليس الإعارة بعد إتمام التعاقد مع إدارة النادي الأهلي التى تملك حقوق بيع اللاعب الشاب على كل التفاصيل، فيما يخص القيمة المالية وبنود العقد، لاسيما مع وجود قناعة لدى مسئولى النادي الإسبانى بإمكانيات لاعب الأهلى السابق.

وأعلنت الشركة المسئولة عن تسويق عمر معوض عبر حسابها على إنستجرام فيديو وكواليس توقيع لاعب الأهلي على عقود انتقاله إلى نادي ريال بيتيس ولحظة توقيع العقود.



عمر سيد معوض

عمر سيد معوض خاض فترة معايشة في ريال بيتيس

وسبق وخضع عمر معوض لفترة معايشة في ناد ريال بيتيس الذي قرر أن يقوم بشراء اللاعب، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، لتتعطل الصفقة بشكل مؤقت.

وبعد تعافي عمر معوض من إصابة الصليبي عادت المفاوضات بين الطرفين، حيث توصل الطرفين إلى شراء اللاعب على سبيل البيع النهائي.