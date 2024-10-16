شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يغلق ملف رحيل عمرو قلاوة للتركيز في السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى سيراميكا، غلق ملف رحيل عمرو قلاوة لاعب وسط الفريق في الانتقالات الصيفية الحالية من أجل التركيز على مواجهة الأهلي في كأس السوبر المحلى المقرر لها 20 أكتوبر الجاري.

وحاول الزمالك الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء، إلا أن طلب الزمالك قوبل بالرفض من قبل إدارة سيراميكا، على الرغم من حصول الأبيض على توقيع عمرو قلاوة.

ويتمسك أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا باستمرار اللاعب في الموسم الجديد لتعويض رحيل محمد إبراهيم المنتقل للبنك الأهلي، كما رفض سيراميكا تمديد إعارة قلاوة لسموحة لحاجة الفريق لخدماته.

وتعاقد سيراميكا مع محمد صادق قادما من مودرن سبورت، وأيمن موكا قادما من الجونة، والثلاثى يوسف عفيفى ومحمود الزيتى ومحمد عصام من ديروط، وأحمد أشرف وأحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلى، محمد أبو العمايم من إنبى، والمهاجم الغانى عمر عبد الرؤوف والجناح الأوغندي عباس كيوني، واستعادة عمرو قلاوة بعد انتهاء إعارته لسموحة، وزلاكا وفخرى لاكاى وإسلام عيسى وعبد الله مجدي من بيراميدز، وحسين السيد من المصرى.