"موقف الأهلي ومدة العقد".. تفاصيل انتقال عمر سيد معوض إلى ريال بيتيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل انتقال عمر سيد معوض إلى نادي ريال بيتيس الإسباني.

وتعرض عمر سيد معوض، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الفترة الماضية، ويخوض حاليا فترة تأهيل.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "إدارة النادي الأهلي وافقت على رحيل عمر سيد معوض والعرض المقدم من النادي الإسباني دون وضع أي صعوبات".

وأوضح المصدر: "عمر معوض وقّع بصورة رسمية على عقد يربطه بالنادي الإسباني لمدة أربع سنوات يبدأ من يناير 2025".

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