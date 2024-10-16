تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الأوليمبي الودية استعدادًا للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - استقر "بابا فاسيليو" المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري على تشكيلة فريقه لمواجهة فريق الاوليمبي في إطار إستعدادات الفريقين للموسم الجديد وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي: حارس المرمى: أحمد دعدور وخط الدفاع: كريم يحيى . ناصر ناصر . عمرو صالح . مروان داوود . وخط الوسط: أحمد الشيمي. عبدالغني محمد. عبدالرحمن خالد وخط الهجوم: اوليمليكان. فان ديريك. عمرو جمعه

كان القبرصى "بابا فاسيليو" المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادى الاتحاد السكندري قد قررخوض مباراتين وديتين الأولى أمام الأوليمبى اليوم الأربعاء على ملعب راديسون فى تمام الساعة الرابعة عصرًا.

والمباراة الثانية أمام حرس الحدود باستاد المكس وذلك بعد القرار الرسمي بإلغاء السفر إلى ليبيا للمشاركة فى احتفالات الأخضر الليبى بالبيضا على الرغم من إنهاء جميع الإجراءات واستخراج تصاريح السفر والقرار الوزارى والاتفاق على السفر بطائرة خاصة ورفض المصدر الإعلان عن الأسباب الحقيقية وراء السفر والمشاركة.

ويواصل الفريق تدريباته على ملاعب راديسون لحين الانتهاء من عمل صيانة ملعب النادى والذى رفض فاسيليو التدريب عليه.