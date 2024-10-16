عمرو مصيلحي يبدأ حملته لرئاسة اتحاد السلة برسالة للأندية المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ عمرو مصيلحي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة حملته الخاصة برئاسة الاتحاد المصري لكرة السلة برسالة لكافة الاندية المصرية حول تطوير منظومة السلة وكافة المنتخبات سواء بقطاع الناشئين او بالنسبة للفريق الكبيرة من خلال خطة عمل مدروسة وفق عمل جماعي وليس فردي.

بدأ مصيلحي رسالته بتوجيه الشكر والتقدير لزملائه في مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة على الجهود والتعاون المشترك مشيرا الي ان ترشحه لرئاسة الاتحاد المصري لكرة السلة جاء بهدف خدمة كرة السلة المصرية وتطويرها في كافة الأندية

وأكد علي سعيه لتقديم حلول جذرية للمشكلات التي تواجه اللعبة وتطوير المسابقات سواء في دوري الدرجة الأولى أو البطولات الأخرى بما يحقق أعلى استفادة للأندية والمنتخبات الوطنية

كما أعلن عن رغبته في أن تكون الفترة السابقة التي قضيها في الاتحاد المصري لكرة السلة بمثابة نموذج لما يمكن تحقيقه مستقبلًا بإذن الله في سبيل تطوير منظومة كرة السلة على جميع الأصعدة.

وأضاف مصيلحي بأنه حرص علي ان يكون في تشكيل قائمته الانتخاببة مجموعة من أصحاب الخبرات الواسعة من نجوم كرة السلة وأساتذة الإدارة إيمانًا منه بأن العمل الجماعي هو المفتاح الأساسي للنجاح والتقدم ..

واختتم رسالته بالدعاء بأن يوفق الله الجميع لما فيه الخير لكرة السلة المصرية متمنيا بأن يكون أهلا لثقة أعضاء الجمعية العمومية.