بعد قليل .. الأهلي يلتقي بطل المغرب في ربع نهائي بطولة أفريقيا لليد

ياسر رشاد - القاهرة - ‏‎يواجه الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء مع نظيره فريق رجاء أغادير المغربي ضمن منافسات ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بمدينة العيون المغرب.





‏‎‏‎وتقام المباراة على صالة أومني سبورتس، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ويدخل فريق رجال يد الأهلي المباراة من أجل الفوز فقط والتأهل إلى النصف النهائي لمواصلة مشوار الدفاع عن اللقب.

وحرص ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق على محاضرة اللاعبين بالفيديو من أجل التأكيد على خطة اللعب ودراسة نقاط قوة وضعف الفريق المغربي .

‏‎ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.